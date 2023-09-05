100 тысяч потребителей без электричества из-за плохой погоды в Украине - Минэнерго

Из-за неблагоприятных погодных условий в западных и центральных областях Украины остаются без электричества около 100 тысяч потребителей, как сообщило Министерство энергетики страны в четверг, 31 августа.
По данным ведомства, на территории страны продолжал двигаться мощный грозовой фронт с сильными порывами ветра. На момент сообщения, электроснабжение было нарушено в 263 населенных пунктах. Особенно затронута ситуация на Львовщине, где в 152 населенных пунктах остались без электричества более 77 тысяч потребителей. Энергетики активно проводили ремонтные работы в этом регионе.
Также, из-за недавнего обстрела со стороны российских агрессоров, повреждены сети в Покровском районе Днепропетровской области. В результате, около 200 потребителей в поселках, расположенных рядом с Никополем, остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения были начаты с разрешения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Важно отметить, что также была повреждена воздушная линия напряжением 10 кВ вблизи Одессы из-за недавнего обстрела. Однако, ремонтные бригады завершили свою работу, и электроснабжение было восстановлено в соответствующем населенном пункте.
В настоящее время, часть потребителей оставались без электричества также в других областях, таких как Донецкая, Запорожская, Сумская, Херсонская, Харьковская и Черниговская. Ремонтные работы осуществлялись там, где была обеспечена безопасность работников.
Среди положительных новостей можно выделить восстановление кабельной сети напряжением 6 кВ в Херсоне, благодаря чему были восстановлены электроснабжение нескольких многоэтажек в микрорайоне Остров. Однако, всё ещё оставались без света около 9,7 тысячи потребителей в этом городе.
Кроме того, после капитального ремонта был включен в эксплуатацию энергоблок на одной из тепловых электростанций с мощностью 190 МВт. На данный момент, ремонтные работы завершились на 24 энергоблоках тепловой генерации, которые общей мощностью составляют более 4,3 тысячи МВт, что представляет более 60% от общего числа энергоблоков данного типа.
По данным ведомства, на территории страны продолжал двигаться мощный грозовой фронт с сильными порывами ветра. На момент сообщения, электроснабжение было нарушено в 263 населенных пунктах. Особенно затронута ситуация на Львовщине, где в 152 населенных пунктах остались без электричества более 77 тысяч потребителей. Энергетики активно проводили ремонтные работы в этом регионе.
Также, из-за недавнего обстрела со стороны российских агрессоров, повреждены сети в Покровском районе Днепропетровской области. В результате, около 200 потребителей в поселках, расположенных рядом с Никополем, остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения были начаты с разрешения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Важно отметить, что также была повреждена воздушная линия напряжением 10 кВ вблизи Одессы из-за недавнего обстрела. Однако, ремонтные бригады завершили свою работу, и электроснабжение было восстановлено в соответствующем населенном пункте.
В настоящее время, часть потребителей оставались без электричества также в других областях, таких как Донецкая, Запорожская, Сумская, Херсонская, Харьковская и Черниговская. Ремонтные работы осуществлялись там, где была обеспечена безопасность работников.
Среди положительных новостей можно выделить восстановление кабельной сети напряжением 6 кВ в Херсоне, благодаря чему были восстановлены электроснабжение нескольких многоэтажек в микрорайоне Остров. Однако, всё ещё оставались без света около 9,7 тысячи потребителей в этом городе.
Кроме того, после капитального ремонта был включен в эксплуатацию энергоблок на одной из тепловых электростанций с мощностью 190 МВт. На данный момент, ремонтные работы завершились на 24 энергоблоках тепловой генерации, которые общей мощностью составляют более 4,3 тысячи МВт, что представляет более 60% от общего числа энергоблоков данного типа.
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