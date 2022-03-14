Согласовано десять гуманитарных коридоров
Какие гуманитарные коридоры будут работать 14 марта, рассказала м...
Какие гуманитарные коридоры будут работать 14 марта, рассказала м...
💙💛14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца.Этот...
С 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов Украины...
14 марта в 13:00 по всем городам Украины стартует общеукраинская....
Об открытии гуманитарного коридора сообщила министр по вопросам р...
Один из наиболее известных американских писателей современности С...
Российский рэпер Face (настоящее имя - Иван Дремин) объявил в сво...
Тревел-блогер Антон Птушкин родом из Луганска, у которого 5,55 мл...
11 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следую...
В приложении "Дия" появилась новая услуга - "еДокумент" - это циф...
Британский певец Том Оделл опубликовал тикток, где поддержал укра...
АО "Укрзализныця" обнародовала график международных эвакуационных...
Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет Воен...
Роскомнадзор, который, в частности, отвечает за мониторинг, контр...
В Киеве городские власти будут обеспечивать продуктовыми наборами...