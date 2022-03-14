УКРРУС

Общество

Согласовано десять гуманитарных коридоров

14.03.2022 09:47 MARIA TISHCHENKO

Какие гуманитарные коридоры будут работать 14 марта, рассказала м...

Подробнее...

14 марта - День украинского добровольца

14.03.2022 07:26 MARIA TISHCHENKO

💙💛14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца.Этот...

Подробнее...

Образование в Украине в условиях войны: создано единое...

14.03.2022 06:33 MARIA TISHCHENKO

С 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов Украины...

Подробнее...

14 марта стартует всеукраинская акция «Закройте небо, б...

13.03.2022 11:48 Taras Vole

14 марта в 13:00 по всем городам Украины стартует общеукраинская....

Подробнее...

В Украине 13 марта будут действовать зеленые коридоры -...

13.03.2022 10:51 Taras Vole

Об открытии гуманитарного коридора сообщила министр по вопросам р...

Подробнее...

Стивен Кинг: это Путинская война

13.03.2022 09:43 Taras Vole

Один из наиболее известных американских писателей современности С...

Подробнее...

Рэпер Face осудил войну и навсегда покинул Россию

12.03.2022 10:13 Taras Vole

Российский рэпер Face (настоящее имя - Иван Дремин) объявил в сво...

Подробнее...

Где я был эти 8 лет? - Птушкин обратился к россиянам

12.03.2022 09:22 Taras Vole

Тревел-блогер Антон Птушкин родом из Луганска, у которого 5,55 мл...

Подробнее...

Гуманитарные коридоры эвакуации, действующие сегодня, 1...

11.03.2022 12:32 Taras Vole

11 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следую...

Подробнее...

Потерянный паспорт в результате войны заменит новая усл...

11.03.2022 09:28 Taras Vole

В приложении "Дия" появилась новая услуга - "еДокумент" - это циф...

Подробнее...

Британские звезды поддерживают украинский народ

11.03.2022 08:52 Taras Vole

Британский певец Том Оделл опубликовал тикток, где поддержал укра...

Подробнее...

Укрзализныця: график международных эвакуационных рейсов...

11.03.2022 08:32 Taras Vole

АО "Укрзализныця" обнародовала график международных эвакуационных...

Подробнее...

Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный са...

10.03.2022 21:01 TATIANA TKACHENKO

Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет Воен...

Подробнее...

Хакеры из Anonymous взломали и слили базу данных Роском...

10.03.2022 18:39 TATIANA TKACHENKO

Роскомнадзор, который, в частности, отвечает за мониторинг, контр...

Подробнее...

В Киеве будут раздавать продуктовые наборы: кто может п...

10.03.2022 17:53 TATIANA TKACHENKO

В Киеве городские власти будут обеспечивать продуктовыми наборами...

Подробнее...