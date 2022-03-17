УКРРУС

Общество

Полный список гуманитарных конвоев и эвакуаций на 17 ма...

17.03.2022 11:29 MARIA TISHCHENKO

17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следую...

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Потери российской армии в войне против Украины - колосс...

17.03.2022 09:10 MARIA TISHCHENKO

Россия за три недели войны в Украине уже потеряла более семи тыся...

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Жилье для внутренних переселенцев. Во Львове обнародова...

17.03.2022 07:31 MARIA TISHCHENKO

С 24 февраля на горячую линию горисполкома поступило около 80 жал...

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Со стороны украинско-белорусской границы гремят взрывы

17.03.2022 06:59 MARIA TISHCHENKO

В приграничных с Украиной городах Беларуси слышны взрывы.Об этом....

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Мэра Мелитополя Федорова освободили из российского плен...

16.03.2022 19:40 TATIANA TKACHENKO

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили ро...

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Россияне собираются отменить ряд школьных предметов на...

16.03.2022 17:43 TATIANA TKACHENKO

Россияне сообщают о возобновлении обучения в школах на оккупирова...

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В Киев прибыла делегация Международного комитета Красно...

16.03.2022 15:38 TATIANA TKACHENKO

В Киев 16 марта прибыл Международный комитет Красного Креста и ег...

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В Ровно простились с погибшими от авиаудара в телевышку...

16.03.2022 12:41 MARIA TISHCHENKO

Поисково-спасательные работы возле разрушенной российскими войска...

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Как живет украинский Чернобыль в условиях российской ок...

16.03.2022 12:14 MARIA TISHCHENKO

Российские оккупанты открыто и бессовестно грабят украинский горо...

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Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рей...

16.03.2022 11:13 MARIA TISHCHENKO

✅Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рейс на 16 м...

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Медики окруженного Мариуполя просят о немедленной помощ...

16.03.2022 08:17 MARIA TISHCHENKO

Медики окруженного российскими оккупантами Мариуполя просят о нем...

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Минобороны: как происходит мобилизация сейчас. Какие пр...

16.03.2022 07:17 MARIA TISHCHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля подписал указ о в...

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Сводка новостей за минувшую ночь

16.03.2022 07:02 MARIA TISHCHENKO

Дайджест новостей за ночь:▪ В Украину прибыла очередная партия ст...

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В Украине разрушено более 2700 жилых домов. Цифра посто...

16.03.2022 06:33 MARIA TISHCHENKO

В Украине уничтожено агрессором 3500 объектов инфраструктуры, в т...

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Эвакуация. Многим жителям Сумщины не удалось покинуть р...

16.03.2022 06:23 MARIA TISHCHENKO

Гуманитарные коридоры в Сумской области 15 марта работали, но воз...

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