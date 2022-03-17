Полный список гуманитарных конвоев и эвакуаций на 17 ма...
17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следую...
17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следую...
Россия за три недели войны в Украине уже потеряла более семи тыся...
С 24 февраля на горячую линию горисполкома поступило около 80 жал...
В приграничных с Украиной городах Беларуси слышны взрывы.Об этом....
Городского голову Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили ро...
Россияне сообщают о возобновлении обучения в школах на оккупирова...
В Киев 16 марта прибыл Международный комитет Красного Креста и ег...
Поисково-спасательные работы возле разрушенной российскими войска...
Российские оккупанты открыто и бессовестно грабят украинский горо...
✅Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рейс на 16 м...
Медики окруженного российскими оккупантами Мариуполя просят о нем...
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля подписал указ о в...
Дайджест новостей за ночь:▪ В Украину прибыла очередная партия ст...
В Украине уничтожено агрессором 3500 объектов инфраструктуры, в т...
Гуманитарные коридоры в Сумской области 15 марта работали, но воз...