"Звонок убийце": Навальный провел телефонный разговор с ФСБшником

18:43 21 декабря Киев, Украина

На YouTube-канале Алексея Навального появилось видео разговора с одним из сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, который предположительно причастен к отравлению российского оппозиционера.

"Я позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в моей жизни. Так странно обсуждать собственное убийство с человеком, для которого это просто работа. Мой собеседник – военный химик из ФСБшной группы отравителей отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления", – заявил Навальный





Навальный рассказывает, что разговор длился 45 минут, в ходе которого Кудрявцев подтвердил, что летал в Омск за одеждой оппозиционера, чтобы очистить ее от следов "Новичка". По его словам, особое внимание было уделено внутренней стороне трусов, где якобы был яд.



Собеседник Навального также заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств – быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи. Как утверждает Навальный, 14 декабря, около 6:30 утра по московскому времени, он сделал несколько звонков членам группы отравителей, в том числе некому Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Далее он попросил прояснить некоторые детали операции.Навальный рассказывает, что разговор длился 45 минут, в ходе которого Кудрявцев подтвердил, что летал в Омск за одеждой оппозиционера, чтобы очистить ее от следов "Новичка". По его словам, особое внимание было уделено внутренней стороне трусов, где якобы был яд.Собеседник Навального также заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств – быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи.

"Если б чуть дольше, то ситуация, думаю, могла бы пойти по-другому", – сказал голос в телефоне.





В Кремле отвергают все обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и до сих пор не завели уголовное дело в связи с произошедшим.



Президент России Владимир Он также упомянул других предполагаемых участников операции.В Кремле отвергают все обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и до сих пор не завели уголовное дело в связи с произошедшим.Президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что ФСБ не травила Навального, а все расследования по его отравлению связывает с деятельностью западных спецслужб.

"Кому он нужен-то? (Навальный) Если бы хотели (отравить), довели бы до конца", – сказал Путин.

Он также заявил, что Навальный связан с иностранными спецслужбами, которые работают против России.