Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили еще в одном изнасиловании 

Женщина по имени Ава обвинила американского актера Криса Нота в попытке изнасилования. Уже три женщины сообщили о вероятном сексуальном насилии со стороны звезды сериала "Секс и город".
Об этом сообщает The Daily Beast.
По словам Авы, 50-летний Нот пытался изнасиловать ее в 2010 году. Тогда она работала в ресторане на Манхэттене, куда мужчина всегда приходил, по словам девушки, под хмельком. Во время разговора с 18-летней Авой тот будто бы всегда трогал ее, пытался посадить на колени, говоря как любит канадских женщин, и прижать к эрегированному половому органу.
Случай с попыткой изнасилования произошел, когда менеджер позвал Аву в комнату, чтобы выплатить заработную плату. Когда девушка получила конверт и забирала пальто, свет выключился и в комнату вошел Нот.
Далее, по словам Авы, актер прижал ее к столу, стащил колготы и пытался изнасиловать. Когда девушка сказала, что у нее менструация, то это, по ее словам, не остановило Нота: "Он не слышал "нет", но услышал меня, когда я сказала "не здесь" и убедила его встретиться в другом месте".
Ава сбежала и рассказала о случае родителям, которые позвонили по телефону владельцу заведения, который, по ее словам, отказался помочь.
Об этом сообщает The Daily Beast.
По словам Авы, 50-летний Нот пытался изнасиловать ее в 2010 году. Тогда она работала в ресторане на Манхэттене, куда мужчина всегда приходил, по словам девушки, под хмельком. Во время разговора с 18-летней Авой тот будто бы всегда трогал ее, пытался посадить на колени, говоря как любит канадских женщин, и прижать к эрегированному половому органу.
Случай с попыткой изнасилования произошел, когда менеджер позвал Аву в комнату, чтобы выплатить заработную плату. Когда девушка получила конверт и забирала пальто, свет выключился и в комнату вошел Нот.
Далее, по словам Авы, актер прижал ее к столу, стащил колготы и пытался изнасиловать. Когда девушка сказала, что у нее менструация, то это, по ее словам, не остановило Нота: "Он не слышал "нет", но услышал меня, когда я сказала "не здесь" и убедила его встретиться в другом месте".
Ава сбежала и рассказала о случае родителям, которые позвонили по телефону владельцу заведения, который, по ее словам, отказался помочь.
СМИ не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию у владельца ресторана, ведь он скончался в 2015 году.
Ранее 2 женщины обвинили актера Криса Нота в изнасилованиях. Вероятные потерпевшие рассказали, что воспоминания о произошедших с ними событиях начали возвращаться после волны новостей о новых ролях актера.
Обвинения в сексуальном насилии привели к тому, что алкогольная компания Entertainment Arts Research, Inc. (EARI) отказалась от сделки с Нотом, которая стоила бы ему 12 миллионов долларов. Также от сотрудничества с ним отказалось актерское агентство.
Ранее 2 женщины обвинили актера Криса Нота в изнасилованиях. Вероятные потерпевшие рассказали, что воспоминания о произошедших с ними событиях начали возвращаться после волны новостей о новых ролях актера.
Обвинения в сексуальном насилии привели к тому, что алкогольная компания Entertainment Arts Research, Inc. (EARI) отказалась от сделки с Нотом, которая стоила бы ему 12 миллионов долларов. Также от сотрудничества с ним отказалось актерское агентство.
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