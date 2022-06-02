Звезда балета Михаил Барышников написал открытое письмо путину

«Господин президент,



Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт „Настоящей России“. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.



Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.



Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов.



Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете. Вы знаете, какое оружие бьет точно!» — написал Барышников.