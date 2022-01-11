Жуткое зрелище: по всей Индии происходит кремация умерших от коронавируса

Традиционное прощание с телами умерших в Индии коснулось и тех, кто скончался от осложнений коронавируса. В Индии ежедневно проходит массовая публичная кремация людей.
Об этом сообщает Sky News.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 362 757 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество больных людей составляет более 17,9 миллиона.
По количеству смертей от коронавируса Индия занимает четвертое место после США, Бразилии и Мексики. По всей стране горят погребальные костры. Умерших от коронавируса кремируют.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 362 757 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество больных людей составляет более 17,9 миллиона.
По количеству смертей от коронавируса Индия занимает четвертое место после США, Бразилии и Мексики. По всей стране горят погребальные костры. Умерших от коронавируса кремируют.
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