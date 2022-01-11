Жуткое зрелище: по всей Индии происходит кремация умерших от коронавируса

16:34 28 Апрель Киев, Украина

Традиционное прощание с телами умерших в Индии коснулось и тех, кто скончался от осложнений коронавируса . В Индии ежедневно проходит массовая публичная кремация людей.

Об этом сообщает Sky News.



За минувшие сутки в стране зафиксировали 362 757 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество больных людей составляет более 17,9 миллиона.



По количеству смертей от коронавируса Индия занимает четвертое место после США, Бразилии и Мексики. По всей стране горят погребальные костры. Умерших от коронавируса кремируют.