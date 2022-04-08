Журналисты рф будут нести ответственность за перепечатку чужих "фейков" об армии

19:28 06 апреля Киев, Украина

В Госдуму РФ внесен законопроект, который в случае принятия позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ. Авторами документа выступили члены комиссии Думы по противодействию иностранному вмешательству.



В соответствии с документом, Генпрокуратура получит право требовать от Роскомнадзора отзывать лицензии у СМИ, которые распространяют "фейки", связанные с деятельностью вооруженных сил, с обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан", или создают угрозу здоровью граждан или массового нарушения общественного порядка.



Законопроект также наделяет прокуратуру правом запрещать работу иностранных СМИ на территории России в ответ на закрытие российских СМИ за рубежом.



Помимо этого, в документе предлагается возлагать на журналистов ответственность за перепечатку материалов других СМИ, в которых содержится "недостоверная информация" об использовании российских вооруженных сил за рубежом. Сейчас закон «О СМИ» освобождает редакции от ответственности за цитирование чужих материалов.



В соответствии с действующим законодательством, принудительно прекратить деятельность СМИ можно только по решению суда, если он установит, что издание неоднократно в течение года допускало злоупотребления свободой массовой информации.