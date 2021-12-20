Журналисты нашли подтверждение массовых убийств в Мьянме

16:04 20 Декабрь Киев, Украина

В июле текущего года в Мьянме солдаты вооруженных сил страны совершили серию массовых гражданских убийств. Журналистам удалось узнать по меньшей мере о 40 убитых мужчинах.



Об этом сообщает BBC.



Убийства произошли в Центральной Мьянме, где усилились бои между военными и членами Народных сил обороны. Так, 11 свидетелей из поселения Кани рассказали журналистам, что солдаты, оцепили людей, а затем отделили женщин с детьми от мужчин и расстреляли последних.



Видеозаписи убийств, собираемых британской неправительственной организацией Myanmar Witness, и слова пострадавших родственников жертв свидетельствуют, что большинство перед смертью подвергались пыткам.



Самое массовое убийство произошло в селе Инь. Там по меньшей мере 14 мужчин связали, избили и пытали до смерти, а затем бросили тела в овраг.



В соседнем селе Зи Бин Двин летом обнаружили 12 изуродованных тел в неглубоких братских могилах, а тело одного пожилого мужчины обнаружили привязанным к дереву неподалеку. Родные узнали в погибшем своего 60-летнего родственника, который не захотел бежать после прихода военных.



Замминистра информации Мьянмы генерал За Мин Тун, с которым пообщались журналисты, не отрицал возможности совершения массовых убийств военными.

"Когда к нам относятся как к врагам, у нас есть право защищаться", - сказал он.

Родные погибших, с которыми общались журналисты, убеждают, что убитые никогда не оказывали сопротивления военным.



Напомним, что военные захватили власть в Мьянме в начале этого года. Жертвами переворота стали не менее полутысячи человек. 38 человек, среди которых было два подростка, убили 4 марта, а одним из самых кровавых дней протестов называли 27 марта – День вооруженных сил, когда военные убили 91 человека, в том числе детей.



В апреле ООН заявляла, что Мьянма столкнулась с возможностью Великой гражданской войны.