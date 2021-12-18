Журналиста "Радио Свобода" Андрея Кузнечика оставили под стражей в Беларуси

Фрилансера белорусской службы "Радио Свобода" Андрея Кузнечика не освободили после админареста, продолжавшегося десять дней по обвинению в "мелком хулиганстве".
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию родных журналиста.
Срок админареста истек, но Кузнечика оставили под стражей. 6 декабря Андрей Кузнечик был осужден еще на 10 суток ареста и снова за «мелкое хулиганство».
Напомним, что журналист был задержан в Минске 25 ноября 2021 года во время велосипедной прогулки. Силовики провели дома у журналиста обыск. Впоследствии мужчину доставили в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске.
Позже в телеграмм-канале белорусских силовиков ГУБОП появилось видео с задержанным фрилансером. На нем тот признается, что с 2008 года работает редактором Радио Свобода и получает $1200 зарплаты. С 2020 года Кузнечик администрирует телеграммы-канал и чат издания. Также он говорит, что якобы передал пароль от телеграмм-канала и сообщил обо всех, кто его администрирует.
В июне 2020 года в Минске задержали еще одного фрилансера-консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика , с тех пор он находится за решеткой. Лосика обвиняют в разжигании социальной розни "в отношении представителей власти и правоохранителей". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что давление на свободу печати усилилось после начала протестов несогласных с избранием Александра Лукашенко президентом Беларуси в августе 2020 года. Большинство демократических стран не признали их результаты.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию родных журналиста.
Срок админареста истек, но Кузнечика оставили под стражей. 6 декабря Андрей Кузнечик был осужден еще на 10 суток ареста и снова за «мелкое хулиганство».
Напомним, что журналист был задержан в Минске 25 ноября 2021 года во время велосипедной прогулки. Силовики провели дома у журналиста обыск. Впоследствии мужчину доставили в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске.
Позже в телеграмм-канале белорусских силовиков ГУБОП появилось видео с задержанным фрилансером. На нем тот признается, что с 2008 года работает редактором Радио Свобода и получает $1200 зарплаты. С 2020 года Кузнечик администрирует телеграммы-канал и чат издания. Также он говорит, что якобы передал пароль от телеграмм-канала и сообщил обо всех, кто его администрирует.
В июне 2020 года в Минске задержали еще одного фрилансера-консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика , с тех пор он находится за решеткой. Лосика обвиняют в разжигании социальной розни "в отношении представителей власти и правоохранителей". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что давление на свободу печати усилилось после начала протестов несогласных с избранием Александра Лукашенко президентом Беларуси в августе 2020 года. Большинство демократических стран не признали их результаты.
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