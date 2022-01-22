Жозеп Боррель анонсировал санкции против Беларуси

08:47 11 Май Киев, Украина

Евросоюз готовит четвертый раунд санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси, которые могут затронуть полсотни белорусских чиновников.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
"Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет все, что произошло в стране, включая то, как режим атакует белорусскую общину", - сказал Боррель.
По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня белорусское сообщество стало мишенью этих действий".

По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".