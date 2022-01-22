Жозеп Боррель анонсировал санкции против Беларуси

08:47 11 Май Киев, Украина

Евросоюз готовит четвертый раунд санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси, которые могут затронуть полсотни белорусских чиновников.



Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет все, что произошло в стране, включая то, как режим атакует белорусскую общину", - сказал Боррель.

По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня белорусское сообщество стало мишенью этих действий".



По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".