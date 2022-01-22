Жозеп Боррель анонсировал санкции против Беларуси

Евросоюз готовит четвертый раунд санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси, которые могут затронуть полсотни белорусских чиновников.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня белорусское сообщество стало мишенью этих действий".
По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".
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