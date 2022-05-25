Животные Южной Кореи получат правовой статус 

15:59 19 августа Киев, Украина

Парламент Южной Кореи осенью должен одобрить поправки в гражданский кодекс, после принятия которых животным будет предоставлен правовой статус.

Об этом сказал генеральный директор министерства юстиции Чоунг Джэ Мин.



Поправка, которая все еще должна быть одобрена парламентом в сентябре, сделает Южную Корею одной из немногих стран, признающих животных как живых существ, с правом на защиту, повышенное благосостояние и уважение к жизни.



Толчком к внесению поправки стало то, что количество случаев жестокого обращения с животными увеличилось с 69 в 2010 году до 914 в 2019 году, а количество владельцев домашних животных выросло до более чем 10 миллионов.



Закон о защите животных Южной Кореи гласит, что любой, кто жестоко обращается с животными или проявляет жестокость по отношению к ним, может быть приговорен максимум к трем годам тюремного заключения или штрафу в размере более 25 тысяч долларов США. При этом стандарты для принятия решения о наказаниях довольно низкие, поскольку с животными обращаются как с объектами в рамках действующей правовой системы.



По словам Чоунг Джэ Мина, после получения питомцами правового статуса живых существ, у судей и прокуроров появится больше возможностей при вынесении приговора.



Также поправки проложат путь для последующих мер, таких как пакеты страхования жизни для животных и обязательство спасать и сообщать о дорожно-транспортных происшествиях.