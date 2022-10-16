Жителю москвы назначили 15 суток ареста за прослушивание украинской музыки в своем авто

12:32 13 октября Киев, Украина

Тверской районный суд москвы назначил 15 суток ареста и 50 000 рублей штрафа многодетному отцу Антону Усову.

Об этом ОВД-Инфо сообщила его жена.



Мужчину признали виновным по статьям о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации вооруженных сил рф (ст. 20.3.3 КоАП). Его задержали днем 12 октября сотрудники ДПС — поводом для этого стало то, что Усов слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле.



Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили два протокола. После суда его отправили отбывать арест в спецприемник «Мневники».



При этом Усов — отец-одиночка. На его иждивении находится четверо детей младше 18 лет. Супруга Усова не является законным опекуном этих детей.