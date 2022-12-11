Жителям Германии шлют фейковые письма от "генконсула Украины" - МИД

11:07 09 декабря Киев, Украина

Письма с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине, которые начали поступать гражданам Германии якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, являются фейковыми. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице в пятницу, 9 декабря.

По его словам, в почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

"Указанные письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло", - подчеркнул он.

Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования, отметил спикер МИД.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", – подытожил Николенко.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинским дипломатам продолжают поступать угрозы. В частности, он рассказал о 31 случае в 15 странах. По его словам, конверты отправлены с одного адреса - с автосалона Tesla в немецком городке Зиндельфинген.