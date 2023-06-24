Жители Ростова-на-Дону массово скупают продукты из-за появления "Вагнера"

19:42 24 июня Киев, Украина

По информации местных СМИ, жители Ростова-на-Дону начали массово скупать продукты и воду в связи с появлением ЧВК "Вагнер" в городе.



Полки магазинов в разных районах Ростова уже опустели, и пополнение товаров в настоящее время затруднено, как сообщили сотрудники одной из сетевых торговых точек.



Издание 1rnd получило фотографии пустых полок, присланные читателями из разных районов Ростова, отображающие ситуацию. К примеру, уже к полудню значительная часть крупы и хлеба исчезла с полок магазинов.



При этом власти Ростова заверили, что нет никаких оснований для дефицита продуктов, за исключением возникшего ажиотажного спроса.