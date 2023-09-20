Жители Ливии устроили митинг против халатности власти

10:24 20 сентября Киев, Украина

На востоке Ливии сотни людей вышли на улицы города Дерна, потерпевшего наибольшие разрушения от смертельного наводнения. Протестующие выражали свой гнев и разочарование тем, как власть справилась со стихией, которая на прошлой неделе унесла жизни тысяч людей и уничтожила целые кварталы.



Об этом пишет CNN.



Протестующие собрались у мечети Сахаба и выкрикивали лозунги против главы восточного ливийского парламента Агилы Салеха и других официальных лиц. Некоторые вылезли на крышу мечети и размахивали флагами и баннерами.



Они обвинили местные власти в халатности и коррупции, а также потребовали привлечения к ответственности и компенсации пострадавшим от наводнения. Они также призывали к национальному единству и примирению в стране, более десяти лет разделенной войной и политическими потрясениями.