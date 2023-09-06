Жители Дагестана вышли на протесты из-за отсутствия воды в их домах - росСМИ

В российском Дагестане сотни жителей поселка Караман-2 перекрыли федеральную трассу, которая ведет к столице этой республики - Махачкале. Протестующие требуют восстановить водоснабжение своих домов, которого нет почти все лето.
Об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что на трассе образовалась большая пробка, полиция в течение дня безуспешно пыталась убедить собравшихся разойтись. На место конфликта выехало руководство УВД Махачкалы и чиновники местной администрации.
Накануне жители Махачкалы перекрывали одну из улиц города из-за регулярных отключений света. Коммунальщики объясняют это аномальными погодными условиями и необходимостью вводить технологические перерывы, чтобы избежать нарушений в работе энергооборудования.
Об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что на трассе образовалась большая пробка, полиция в течение дня безуспешно пыталась убедить собравшихся разойтись. На место конфликта выехало руководство УВД Махачкалы и чиновники местной администрации.
Накануне жители Махачкалы перекрывали одну из улиц города из-за регулярных отключений света. Коммунальщики объясняют это аномальными погодными условиями и необходимостью вводить технологические перерывы, чтобы избежать нарушений в работе энергооборудования.
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