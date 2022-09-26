Жители Дагестана выходят на митинги против российской мобилизации

17:32 26 сентября Киев, Украина

В Дагестане в воскресенье люди перекрывали шоссе и громко выкрикивали: "НЕТ ВОЙНЕ". Силовики в попытках разогнать митинг стреляли в воздух.

В Дагестане жители большого села Эндирей под Хасавюртом, протестуя против массовой, по их мнению (а не частичной, как обещал президент владимир путин) мобилизации перекрыли шоссе Хасавюрт-Махачкала.



Несколько видео с этой акции, на которых слышна стрельба, днем в воскресенье быстро разлетелись по соцсетям. По словам очевидцев, стреляли полицейские в воздух; информации о раненых нет.

Позже акция протеста - с участием прежде всего женщин - началась в Махачкале.



Затем акция протеста на площади перед Кукольным театром в центре Махачкалы разрослась до нескольких сотен человек и начались задержания.



Как сообщают российские СМИ, на помощь полиции прибыла росгвардия, и к вечеру акция была подавлена.



Около 100 человек задержаны.



Пытаясь успокоить население, военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев объявил через местный филиал российского телевидения, что призывать на украинские фронта не будут людей без военного опыта и срочников, и что распространившиеся в Дагестане слухи, что из этого региона призовут 13 тысяч человек, неверны.



Акция протеста - тоже с участием прежде всего женщин - прошла в воскресенье и в другом российском регионе Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии. На митинг перед зданием правительства в Нальчике вышли несколько десятков местных жительниц.