Жители 150 городов Франции вышли на акцию протеста из-за ковид-ограничений

10:44 07 августа Киев, Украина

Сегодня в 150 городах Франции проходят акции протестов в отношении введенных властями карантинных ограничений.

Об этом пишет ТАСС.



На прошлой неделе парламент принял законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.



Без санпропусков гражданам нельзя будет посещать кафе и рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Это вызвало огромное неудовольствие французов.



За лето во Франции это уже четвертая массовая акция протеста против COVID-ограничений.