Жители 150 городов Франции вышли на акцию протеста из-за ковид-ограничений

Сегодня в 150 городах Франции проходят акции протестов в отношении введенных властями карантинных ограничений.
Об этом пишет ТАСС.
На прошлой неделе парламент принял законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.
Без санпропусков гражданам нельзя будет посещать кафе и рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Это вызвало огромное неудовольствие французов.
За лето во Франции это уже четвертая массовая акция протеста против COVID-ограничений.
На прошлой неделе парламент принял законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.
Без санпропусков гражданам нельзя будет посещать кафе и рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Это вызвало огромное неудовольствие французов.
За лето во Франции это уже четвертая массовая акция протеста против COVID-ограничений.
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