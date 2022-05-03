Жителей ФРГ призвали сделать стратегический запас еды и предметов первой необходимости

Глава МВД Германии Нэнси Фэзер призвала жителей страны сделать резервные запасы продуктов и предметов первой необходимости на 10 дней.
По ее словам, немцам следует быть готовыми к разным ситуациям, которые могут произойти на фоне военного конфликта
По ее словам, немцам следует быть готовыми к разным ситуациям, которые могут произойти на фоне военного конфликта
Фэзер подчеркнула, что и государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".
Министр рекомендовала гражданам ознакомиться с руководством Федерального управления по гражданской защите и стихийным бедствиям, в котором приведен список товаров, необходимых на случай экстренной ситуации. Согласно этому перечню, на 10 дней одному человеку из еды потребуются:
- 20 литров воды и других напитков;
- 4 килограмма овощей и бобовых;
- 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
- 2,6 килограмма молока и молочных продуктов;
- 2,5 килограмма фруктов и орехов;
- 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
- 357 граммов жиров и масел.
Помимо этого нужно иметь средства личной гигиены, медикаменты, посуду и столовые приборы, свечи, источники питания и батарейки, фонарик, топливо, походные печь и туалет, радио на батарейках, огнетушитель, одеяло или спальный мешок, сменные одежду и белье, прочную обувь, консервный и карманный ножи, документы.
В начале апреля ФРГ начала восстанавливать свои бомбоубежища на случай войны. Демонтаж старых бункеров остановлен, планируется укрепление подземных парковок, станций метро и подвалов. Будут созданы кризисные запасы медицинского оборудования, лекарств, защитной одежды на случай химической атаки.
В начале апреля ФРГ начала восстанавливать свои бомбоубежища на случай войны. Демонтаж старых бункеров остановлен, планируется укрепление подземных парковок, станций метро и подвалов. Будут созданы кризисные запасы медицинского оборудования, лекарств, защитной одежды на случай химической атаки.
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