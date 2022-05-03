Жителей ФРГ призвали сделать стратегический запас еды и предметов первой необходимости

12:06 03 мая Киев, Украина

Глава МВД Германии Нэнси Фэзер призвала жителей страны сделать резервные запасы продуктов и предметов первой необходимости на 10 дней.

По ее словам, немцам следует быть готовыми к разным ситуациям, которые могут произойти на фоне военного конфликта
«Подумайте, например, о кибератаках на критически важную инфраструктуру. <…> Если электричество отключается на более длительный период или повседневная жизнь каким-либо образом ограничена, то определенно имеет смысл иметь дома аварийный источник питания», — сказала она.
Фэзер подчеркнула, что и государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".
 
Министр рекомендовала гражданам ознакомиться с руководством Федерального управления по гражданской защите и стихийным бедствиям, в котором приведен список товаров, необходимых на случай экстренной ситуации. Согласно этому перечню, на 10 дней одному человеку из еды потребуются:
  • 20 литров воды и других напитков;
  • 4 килограмма овощей и бобовых;
  • 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
  • 2,6 килограмма молока и молочных продуктов;
  • 2,5 килограмма фруктов и орехов;
  • 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
  • 357 граммов жиров и масел.
Помимо этого нужно иметь средства личной гигиены, медикаменты, посуду и столовые приборы, свечи, источники питания и батарейки, фонарик, топливо, походные печь и туалет, радио на батарейках, огнетушитель, одеяло или спальный мешок, сменные одежду и белье, прочную обувь, консервный и карманный ножи, документы.

В начале апреля ФРГ начала восстанавливать свои бомбоубежища на случай войны. Демонтаж старых бункеров остановлен, планируется укрепление подземных парковок, станций метро и подвалов. Будут созданы кризисные запасы медицинского оборудования, лекарств, защитной одежды на случай химической атаки.