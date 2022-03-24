Житель Петербурга раскрасил гаубицы Музея артиллерии в цвета украинского флага. Его арестовали за вандализм

08:19 24 марта Киев, Украина





Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, подозреваемый раскрасил из аэрозольных баллончиков в голубой и желтый цвета две гаубицы Военно-исторического музея артиллерии. Петроградский районный суд Петербурга арестовал до 16 апреля местного жителя, подозреваемого в вандализме по мотивам политической и национальной ненависти (часть 2 статьи 214 УК, наказывается принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет).Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, подозреваемый раскрасил из аэрозольных баллончиков в голубой и желтый цвета две гаубицы Военно-исторического музея артиллерии.

По версии правоохранительных органов, тем самым он осквернил и испортил имущество музея, действуя "по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой гражданский долг в рамках так называемой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины".



Задержанного зовут Николай Воротнев. Он публиковал в соцсетях фото раскрашенной гаубицы в соцсетях с подписью «Орудие слишком долго смотрело на запад».