Житель Франции сжег жену прямо на улице

18:30 05 Май Киев, Украина

Во французском городе Мериньяк 31-летняя женщина была жестоко убита своим мужем прямо посреди улицы, трое детей остались сиротами.

Об этом сообщает издание Sud Ouest в среду, 5 мая.



Инцидент произошел накануне около 18:10. Как сообщается, сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и их тремя детьми возрастом от 3 до 11 лет.