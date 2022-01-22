Житель Франции сжег жену прямо на улице

Во французском городе Мериньяк 31-летняя женщина была жестоко убита своим мужем прямо посреди улицы, трое детей остались сиротами.
Об этом сообщает издание Sud Ouest в среду, 5 мая.
Инцидент произошел накануне около 18:10. Как сообщается, сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и их тремя детьми возрастом от 3 до 11 лет.
Инцидент произошел накануне около 18:10. Как сообщается, сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и их тремя детьми возрастом от 3 до 11 лет.
Женщине удалось выбраться, но мужчина стал преследовать ее на улице с винтовкой и выстрелил как минимум дважды, после чего облил ее жидкостью из канистры и поджег.
После он пытался скрыться, но был арестован.
Отмечается, что в июне прошлого года мужчина был приговорен за домашнее насилие к 18 месяцам тюремного заключения.
После он пытался скрыться, но был арестован.
Отмечается, что в июне прошлого года мужчина был приговорен за домашнее насилие к 18 месяцам тюремного заключения.
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