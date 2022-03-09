Жириновский: Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму
09:24 14 Октябрь Киев, Украина
Лидер ЛДПР
, депутат Государственной думы России Владимир Жириновский
дал интервью радиостанции "Эхо Москвы". В нем он выразил свое негативное отношение к оппозиционеру Алексею Навальному и заявил, что считает ошибкой выданное российскому оппозиционеру Алексею Навальному разрешение выезжать за границу на лечение.
"Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму. Больше ничего у нас ему не светит. И он не приедет больше никогда сюда в Россию, зная, что здесь ему ничего хорошего не светит. Надо возбудить уголовное дело по факту клеветы Навального, который на протяжении последних 10 лет чернил и клеветал на огромное количество граждан нашей страны, и посадить его в тюрьму за это", – сказал политик.
"Прямое доказательство – то, как его обхаживают сегодня, оплачивают все его счета. У меня самое жесткое решение в отношении Навального – считаю ошибкой его отправку в Германию. Мы в политическом смысле не должны были отдавать нашего гражданина, а оставить его в Омске и лечить. Если он был безнадежен, он бы умер в Омске. Если бы вылечили, то не было бы никаких проблем", – считает Жириновский.
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