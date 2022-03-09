Жириновский: Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму

"Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму. Больше ничего у нас ему не светит. И он не приедет больше никогда сюда в Россию, зная, что здесь ему ничего хорошего не светит. Надо возбудить уголовное дело по факту клеветы Навального, который на протяжении последних 10 лет чернил и клеветал на огромное количество граждан нашей страны, и посадить его в тюрьму за это", – сказал политик.