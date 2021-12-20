Жестокое нападение в Нигерии: боевики убили 137 человек

В Нигерии вдоль границы с Мали боевики на мотоциклах совершили скоординированные налеты на деревни, по информации правительства убито 137 человек.
Правительство до сих пор не назвало ответственных за этот теракт; предположительно, совершенный исламистами Аль-Каиды. На данный момент власти уточняют количество жертв и пострадавших.
Нападения в воскресенье произошли фактически сразу после того, как Конституционный суд Нигерии объявил Мухамеда Базума победителем второго тура выборов президента. Таким образом, инаугурация новоизбранного главы государства состоится 2 апреля.
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