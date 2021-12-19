Жертвы военного переворота в Мьянме: за последние сутки убито около 40 человек

06:44 15 Март Киев, Украина

Военные протесты в городах Мьянмы не утихают, только за последние сутки местная полиция убила около 40 человек, более 80 человек получили ранения и телесные травмы.

Об этом сообщает правозащитная Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.



По информации организации, в целом с начала протестов в стране жертвами военных и полицейских стали 126 протестующих. Однако это число может быть гораздо большим, отметили правозащитники.



Также сообщается о тысячах задержанных демонстрантов, некоторые из которых отправлены в тюрьму.

"По состоянию на 14 марта задержаны 2156 человек. На данный момент 1837 задержанных все еще находятся под стражей, включая трех человек, приговоренных к тюремным срокам", - информируют правозащитники.

Ранее в ООН сообщили о 67 убитых протестующих в Мьянме. Пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик призвал новое руководство страны прекратить насилие против демонстрантов.