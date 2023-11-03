Жертвы и разрушения: на Западную Европу обрушился мощный шторм

10:23 03 ноября Киев, Украина

В Западной Европе в результате мощного шторма "Сиаран" погибли по меньшей мере шесть человек. По два человека погибли во Франции и Бельгии, по одному – на юге Нидерландов и в Испании, в Мадриде.

Об этом сообщает Reuters.



Во Франции 1,2 млн домохозяйств осталось без электроснабжения. Власти Финистера на севере страны призвали жителей оставаться дома из-за ветра, скорость которого достигает 207 км/ч. Это привело к образованию 20-метровых волн на море. Около 1300 человек пришлось переселить в кемпинги или убежища, а несколько домов были эвакуированы в финистерском городе Бресте после падения крана.



Ливни и ветер повлекли за собой сильные наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Великобритании.



Нидерландская авиакомпания KLM отменила сотни рейсов в и из Амстердама. Также были отменены международные поезда из столицы Нидерландов в Париж. Судоходные пути на юго-западе страны также закрыты.



В Испании из-за шторма отменили 42 авиарейса.