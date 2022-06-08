Жерар Ларше в ближайшее время посетит Киев по приглашению Стефанчука

Председатель Сената Франции Жерар Ларше в ближайщем времени отправится в Киев по приглашению cпикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Об этом пишет Le Figaro.
Ларше уточнил, что он естественно доложит об этом визите президенту Эммануэлю Макрону, "потому что бывают времена, когда Франция должна говорить в один голос".
Председатель Сената подтвердил свою поддержку Украины в ее заявке на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза.
На прошлой неделе Макрон заявил, что не исключает поездки в Киев в ближайшее время.
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