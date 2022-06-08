Жерар Ларше в ближайшее время посетит Киев по приглашению Стефанчука

08:42 08 июня Киев, Украина

Председатель Сената Франции Жерар Ларше в ближайщем времени отправится в Киев по приглашению cпикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.



Об этом пишет Le Figaro.



Ларше уточнил, что он естественно доложит об этом визите президенту Эммануэлю Макрону, "потому что бывают времена, когда Франция должна говорить в один голос".



Председатель Сената подтвердил свою поддержку Украины в ее заявке на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Я говорю это от души и со всей ответственностью, Украина написала кровью несколько условий, необходимых для получения статуса кандидата", — заявил Ларше, подтвердив, что "Европейский Союз не может отвернуться от Украины, отказав в этом статусе.



На прошлой неделе Макрон заявил, что не исключает поездки в Киев в ближайшее время.