Женский марш в Армении закончился потасовкой с полицией и арестами

18:18 07 Апрель Киев, Украина

Ереване во время акции протеста участниц движения "ВЕТО", не обошлось без потасовок, протестующие пытались прорвать кордон полицейских и штурмовать здание правительства, правоохранители провели задержания.

Сегодня, 7 апреля, несколько десятков женщин организовали шествие и акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Спутник Армения.



Протестующие начали свое шествие от площади Шарля Азнавура и остановились у здания правительства на площади Республики.

"Правительство открыто говорит о дружбе с врагом в условиях, когда не решен вопрос пленных. Мы привезли вам турецкую феску, носите на здоровье!" - заявила представительница движения ВЕТО Анна Акопян.

Участники протеста попытались прорвать кордон полицейских и войти в здание правительства. Затем протестующие стали бросать яйца в сторону полицейских и в здание правительства. Силовики стали задерживать протестующих активисток.