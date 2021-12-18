Женский марш в Армении закончился потасовкой с полицией и арестами

В Ереване во время акции протеста участниц движения "ВЕТО", не обошлось без потасовок, протестующие пытались прорвать кордон полицейских и штурмовать здание правительства, правоохранители провели задержания.
Сегодня, 7 апреля, несколько десятков женщин организовали шествие и акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Спутник Армения.
Протестующие начали свое шествие от площади Шарля Азнавура и остановились у здания правительства на площади Республики.
Протестующие начали свое шествие от площади Шарля Азнавура и остановились у здания правительства на площади Республики.
Участники протеста попытались прорвать кордон полицейских и войти в здание правительства. Затем протестующие стали бросать яйца в сторону полицейских и в здание правительства. Силовики стали задерживать протестующих активисток.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии