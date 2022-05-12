Женщины Аргентины получили право на аборт

18:01 11 декабря Киев, Украина

Многотысячные протесты за легализацию абортов в Аргентине, которые несколько дней подряд проходили в столице Буэнос-Айресе, увенчались успехом.

По требованию участниц протестов, в пятницу, 11 декабря Нижняя палата Конгресса Аргентины приняла законопроект о легализации абортов, информирует Reuters.





За право на аборт Аргентина сражается уже не один год. Новая волна протестов поднялась в стране в конце ноября. Тогда стало известно, что 12-летняя изнасилованная девочка родила двойню. Предварительно она попала в больницу на сроке, что позволяет безопасное прерывание беременности, но врачи отказали в аборте. До этого момента Аргентина была страной со строжайшими законами насчет проведения абортов. Подобные операции разрешались только при крайней необходимости, например, когда жизни матери угрожает опасность. После массовых тысячных протестов аргентинской власти пришлось пойти на уступки. В пятницу, 11 декабря, Нижняя палата местного Конгресса утвердила законопроект, предусматривающий законность прерывания беременности до 14-й недели.





Впрочем, это — далеко не конец женской борьбы за право распоряжаться собственным телом. Законопроект, поддержанный 131 членом нижней палаты (117 — "против", 6 — "воздержались") скоро ожидает новое голосование, на этот раз в Сенате. Предполагается, что подобные изменения дадутся трудно довольно консервативным политикам. Между тем участники "легализационных" митингов празднуют свою небольшую победу. Они убеждены, что это только начало больших перемен. "Мы не за аборты, мы их не рекомендуем и не предлагаем. Мы против подпольных абортов, которые убивают тысячи женщин", — в видеообращении в Instagram отметила участница кампании, известная аргентинская актриса Карола Рейна.

По сообщению The Guardian, ежегодно от абортов, сделанных вне больниц, в Аргентине страдают десятки тысяч женщин. Только в 2016 году таких случаев было зафиксировано более 40 000, 6400 из которых касались девушек в возрасте от 10 до 19 лет. Нынче в Латинской Америке прерывание беременности официально разрешено лишь в двух странах — на Кубе и в Уругвае. Аргентинцы же требуют от президента Фернандеса выполнения своего предвыборного обещания законодательно утвердить право на аборт.

Вместе с участниками митинга за легализацию абортов — так называемых сторонников "зеленой волны", чьим символом является зеленый платок, на улице Аргентины вышли и те, кому подобные изменения не нравятся. Одна из митингующих, Марьяна Леджер, отметила, что все, кто агитирует за разрешение абортов, просто прикрывает убийство еще не рожденных детей. Свою позицию женщина демонстрирует с помощью креста и безголовой окровавленной куклы, символизирующей абортированный плод.