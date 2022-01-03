Женщинам Индии могут увеличить возраст вступления в брак

17:59 03 Январь Киев, Украина

Правительство Индии предложило ввести закон , согласно которому возраст вступления в брак повысится с 18 лет до 21 года.

В настоящее время в Индии выйти замуж девушка может не ранее 18 лет, а молодые люди могут жениться не ранее 21 года.

Правительственные чиновники говорят, что это поможет женщинам. Но женщины-активистки утверждают, что это мало поможет решить социальные проблемы в Индии, из-за которых девушки моложе 18 лет выходят замуж.



Правительство заявляет, что цель - предоставить женщинам равные возможности . В нем говорится, что более высокий возраст вступления в брак позволит женщинам завершить свое образование, иметь лучшие возможности трудоустройства и установить равенство полов.

"В условиях демократии мы опаздываем на 75 лет в предоставлении равных прав мужчинам и женщинам на вступление в брак" , - сказал Смрити Ирани, министр по делам женщин и развития детей.

Предлагаемый закон станет серьезным изменением для страны, где, как показывают исследования, около 50 процентов вступают в брак до 21 года.



Некоторые женские группы поддержали закон.

"Получение образования и возможность трудоустройства обеспечат девушке лучшую жизнь, чем зависимость от мужа всю ее жизнь", - сказала Ранджана Кумари, директор Центра социальных исследований в Нью-Дели.





Некоторые эксперты считают, что это предложение может иметь пагубные последствия, потому что оно не решает истинные причины ранних браков. Настоящие причины включают бедность, предпочтение мужчин в семьях и отсутствие возможностей для получения образования. Эксперты уверены, что если эти причины не будут устранены, смена возраста может принести больше вреда, чем пользы. Правительство заявляет, что предлагаемое изменение также учитывает здоровье женщин, которые становятся матерями в молодом возрасте. Ранние браки связаны с более высокими шансами смерти у очень маленьких детей и низкой продолжительностью жизни, особенно среди сельских женщин.Некоторые эксперты считают, что это предложение может иметь пагубные последствия, потому что оно не решает истинные причины ранних браков. Настоящие причины включают бедность, предпочтение мужчин в семьях и отсутствие возможностей для получения образования. Эксперты уверены, что если эти причины не будут устранены, смена возраста может принести больше вреда, чем пользы.



Они отмечают, что, хотя браки для девочек до 18 лет в настоящее время незаконны, детские браки по-прежнему являются серьезной проблемой для Индии. Национальное обследование здоровья семьи, проведенное в период с 2019 по 2021 год, показало, что 25 процентов женщин в возрасте от 20 до 24 лет выходили замуж до достижения 18-летнего возраста.



Некоторые активистки называют законопроект пустой тратой времени, которая не поможет женщинам. Они говорят, что правительство должно улучшить возможности для получения образования, улучшить питание и здравоохранение, а также обеспечить безопасность женщин. Другие говорят, что увеличение возраста приведет к криминализации жизни многих женщин, которые были вынуждены выйти замуж в раннем возрасте.