Землетрясения на Филиппинах пробудили вулкан

09:53 02 Апрель Киев, Украина

На Филиппинах сейсмологи зафиксировали 212 подземных толчков и 44 низкочастотных вулканических землетрясения, в результате которых проснулся вулкан Таал.

"Это указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом", - заявил глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум.

Сейчас вход на остров вулкана Таал строго запрещен.



Уровень опасности в регионе вокруг вулкана Таал к югу от Манилы за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт Манилы временно не работает. Также запрещен полет самолетов в районе вулкана.



Свои дома вынуждены покинуть более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов Сан-Николас, Балете и Талисай. В общей сложности в провинции Батангас в ближайшие дни эвакуация может затронуть около 300 тысяч человек. Сообщений о пострадавших и жертвах пока не поступало.



По данным сейсмологов, извержение вулкана может произойти в ближайшие часы или дни.



Таал – один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии. Это популярный туристический объект.