Землетрясение в Турции: количество погибших уже более 80 человек

13:43 02 ноября Киев, Украина

В Турции вот уже четвертый день не прекращают активную работу спасатели. Для жертв взрыва, которые остались без жилья, правительство страны организовало палаточный городок на 13 тысяч мест. Количество жертв землетрясения выросло до 81 человека.



Из-под завалов живой извлекли трехлетнюю девочку. Она провела под обломками 65 часов. Ребенок стал 106 пострадавшим человеком, которого спасли из-под обломков. Девочку отправили в больницу, где уже находятся ее мать и двое старших сестер. Их вытащили в воскресенье. Еще один брат девочки погиб. Еще один ребенок, 14-летняя Идил, провела под обломками 58 часов. Когда начались толчки, девушка была дома вместе с восьмилетней сестрой, которая не выжила.

"Первые трое суток после землетрясения критически важны, поэтому мы очень стараемся. Впрочем, все еще возможны повторные толчки, поэтому требуется осторожность", — говорит начальник пожарного департамента Измира Измаил Дерсу.

По последним данным, травмы из-за землетрясения получили около тысячи человек. Около двух сотен из них остаются в больницах.