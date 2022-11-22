Землетрясение в Индонезии: количество погибших возросло до 252

12:07 22 ноября Киев, Украина

В результате землетрясения, произошедшего в городе Сианджур на Западной Яве в Индонезии, погибли уже по меньшей мере 252 человека.





Об этом сообщает представительство официальных индонезийских властей в Instagram.

В ведомстве также сообщили, что 31 человек считается пропавшим без вести, еще 377 получили ранения. При этом количество перемещенных лиц из-за бедствия достигло 7060.