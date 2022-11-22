Землетрясение в Индонезии: количество погибших возросло до 252

В результате землетрясения, произошедшего в городе Сианджур на Западной Яве в Индонезии, погибли уже по меньшей мере 252 человека.
Об этом сообщает представительство официальных индонезийских властей в Instagram.
В ведомстве также сообщили, что 31 человек считается пропавшим без вести, еще 377 получили ранения. При этом количество перемещенных лиц из-за бедствия достигло 7060.
Утром 21 ноября в городе Сианджур в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6 балла. Из-за землетрясения дома потеряли 13 400 человек.
Как пишет BBC, район, в котором произошло землетрясение, густо населен и склонен к оползням. При этом дома там построены некачественно, кое-где возведены до самого щебня.
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