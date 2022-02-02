Зеленый курс Европы: Еврокомиссия приняла план действий в рамках «Зеленого соглашения»

Сегодня Европейская комиссия приняла План действий ЕС: «На пути к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы», который несет в себе главные цели Европейского Зеленого соглашения.
Такая информация обнародована в среду на сайте Европейской Комиссии.
Для достижения этой цели 2050 года «зеленый» план действий ЕС определяет экологические цели, которые страны Европейского Сообщества должны достичь уже к 2030 году. Они предусматривают, в частности:
- Улучшение качества воздуха и сокращение количества связанных с его загрязнением преждевременных смертей на 55 процентов;
- Улучшение качества воды за счет сокращения выбросов и ограничения пластикового мусора в морских водах (на 50 процентов), а также долей микропластика, попадающих в окружающую среду (на 30 процентов);
- Улучшение качества почв за счет уменьшения использования химических пестицидов на 50 процентов;
- Сокращение на 25 процентов количества экосистем на территории ЕС, в которых вредные выбросы угрожают биологическому разнообразию;
- Сокращение воздействия на людей хронического шума от средств транспорта на 30 процентов и существенное уменьшение генерации бытового мусора, за счет сокращения на 50 процентов всех коммунальных отходов.
Еврокомиссия отмечает, что загрязнение окружающей среды остается крупнейшим фактором для возникновения ментальных и физических заболеваний человека, оно приводит к преждевременной смерти, включая среди детей, пожилых людей и других уязвимых категорий населения. Согласно последнему докладу Европейского агентства по окружающей среде (EEA), ежегодно фиксируются более 400 000 фактов преждевременной смерти людей, в том числе от рака, связанных с загрязнением воздуха, 48 000 случаев ишемической болезни сердца, а также не менее 6,5 миллиона случаев хронических расстройств сна и других расстройств, связанных с чрезмерным шумом, которые также приводят к хроническим заболеваниям.
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