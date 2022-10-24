Заявления россии об украинской "грязной бомбе" абсурдны - НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал обвинения россии в отношении Украины в создании "грязной бомбы".
Он также предостерег москву от использования ложных заявлений как повод для эскалации войны.
Об этом Столтенберг сказал в интервью Politico в понедельник.
Он отметил, что говорить об использовании Украиной "грязной бомбы" на собственной территории", за освобождение которой она так тяжело борется, абсурдно.
Он предостерег россию от использования ложных обвинений "как любой повод для дальнейшей эскалации войны в Украине".
Напомним, в течение воскресенья министр обороны рф сергей шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Великобритании), рассказывая об украинской "грязной бомбе".
Рф утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом россию.
США, Британия и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки москвы о якобы разработке "грязной бомбы".
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