Заявления россии об украинской "грязной бомбе" абсурдны - НАТО

19:45 24 октября Киев, Украина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал обвинения россии в отношении Украины в создании "грязной бомбы".



Он также предостерег москву от использования ложных заявлений как повод для эскалации войны.



Об этом Столтенберг сказал в интервью Politico в понедельник.

"Утверждение о том, что Украина готовится использовать "грязные бомбы" в Украине, является абсурдным", - заявил генсек Альянса.

Он отметил, что говорить об использовании Украиной "грязной бомбы" на собственной территории", за освобождение которой она так тяжело борется, абсурдно.



"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели ранее со стороны россии - в Сирии, но также в начале войны, или непосредственно перед началом войны в феврале. Речь идет о том, что россия обвиняет других в том, что они делают то, что намерены делать сами", - сказал Столтенберг.