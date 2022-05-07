Заявление ВПП ООН: следующий год будет катастрофическим

11:51 05 декабря Киев, Украина

События в мире, которые развиваются все более стремительно, несут с собой угрозу всему человечеству. Это и природные катаклизмы, включая глобальное изменение климата, и войны, и голод, и эпидемии. Вот почему так встревожены члены Генассамблеи ООН.

В 2021 году человечество может ожидать катастрофа – пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад,- сообщил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19.

"2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе", - заявил Бизли.

Он отметил, что на сегодня на грани голодной смерти находятся 135 миллионов человек - из-за вооруженных конфликтов. А из-за пандемии коронавируса количество голодающих на планете выросло до 270 миллионов.

Директор ВПП ООН также добавил, что если удастся собрать средства, то гуманитарного кризиса может и не быть.

"В следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции", - отметил Бизли, добавив, что тогда человечество сможет "пережить 2021 год".

Как сообщалось ранее, ООН призвала к глобальной солидарности из-за COVID-19 и СПИДа. В борьбе со СПИДом есть значительные успехи, но "чрезвычайная ситуация еще не завершена", говорят в организации.