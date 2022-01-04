Заявление Байдена стало причиной вызова посла США в МИД Турции

08:42 25 Апрель Киев, Украина

Заявление президента США Джо Байдена о признании Штатами геноцида армян в Османской империи более ста лет назад негативно сказалось на отношениях Америки и Турции. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление турецкого внешнеполитического ведомства, посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции.

Согласно его сведениям, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".

"После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

Ранее президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры и обсудили совместные шаги двух стран на фоне заявления главы США Джо Байдена по геноциду армян.