Завтрашние дебаты между Байденом и Трампом пройдут по новым правилам

14:08 22 октября Киев, Украина

Финальные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом пройдут уже завтра, 23 октября.

Как сообщает CNN, дебаты запланированы на 21:00 (04:00 23 октября по киевскому времени) и продлятся полтора часа. Они станут последними перед президентскими выборами в США 3 ноября.

Дебаты между Байденом и Трампом продут по новым правилам.

Комиссия по вопросам президентских дебатов позволила выключать микрофоны, чтобы оппоненты не могли перебивать друг друга. Эти изменения дадут возможность каждому кандидату выступить в течение двух минут в начале каждого 15-минутного блока дебатов. После этого микрофоны обоих кандидатов будут включены, чтобы они могли начать открытую дискуссию.

Комиссия также определила шесть тем для обсуждения: борьба с COVID-19, американские семьи, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность и лидерство.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 30 сентября. Вторые должны были пройти 15 октября, однако их перенесли из-за того, что у Трампа обнаружили коронавирус.