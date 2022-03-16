Завтрашние дебаты между Байденом и Трампом пройдут по новым правилам

Финальные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом пройдут уже завтра, 23 октября.
Как сообщает CNN, дебаты запланированы на 21:00 (04:00 23 октября по киевскому времени) и продлятся полтора часа. Они станут последними перед президентскими выборами в США 3 ноября.
Дебаты между Байденом и Трампом продут по новым правилам.
Комиссия по вопросам президентских дебатов позволила выключать микрофоны, чтобы оппоненты не могли перебивать друг друга. Эти изменения дадут возможность каждому кандидату выступить в течение двух минут в начале каждого 15-минутного блока дебатов. После этого микрофоны обоих кандидатов будут включены, чтобы они могли начать открытую дискуссию.
Комиссия также определила шесть тем для обсуждения: борьба с COVID-19, американские семьи, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность и лидерство.
Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 30 сентября. Вторые должны были пройти 15 октября, однако их перенесли из-за того, что у Трампа обнаружили коронавирус.
Как сообщает CNN, дебаты запланированы на 21:00 (04:00 23 октября по киевскому времени) и продлятся полтора часа. Они станут последними перед президентскими выборами в США 3 ноября.
Дебаты между Байденом и Трампом продут по новым правилам.
Комиссия по вопросам президентских дебатов позволила выключать микрофоны, чтобы оппоненты не могли перебивать друг друга. Эти изменения дадут возможность каждому кандидату выступить в течение двух минут в начале каждого 15-минутного блока дебатов. После этого микрофоны обоих кандидатов будут включены, чтобы они могли начать открытую дискуссию.
Комиссия также определила шесть тем для обсуждения: борьба с COVID-19, американские семьи, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность и лидерство.
Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 30 сентября. Вторые должны были пройти 15 октября, однако их перенесли из-за того, что у Трампа обнаружили коронавирус.
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