Завтра вступят в силу важные изменения для людей, путешествующих в Польшу

20:47 16 июля Киев, Украина

С завтрашнего дня Польша меняет правила въезда в страну, теперь перед прибытием в Польшу необходимо будет заполнять карту Traveler Location Card, которая поможет определять местонахождение людей, инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает польское радио RMF24.



До сих пор документ, который помогает Департаменту здравоохранения Польши определять местонахождение людей, инфицированных коронавирусом, можно было заполнить на бумаге. С субботы бумажные карты будут действительны только при отсутствии доступа к IT-системе.



Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну.



В карте местонахождения путешественника путешественникам необходимо будет указать такую информацию, как:

страна, откуда началось путешествие,

номер рейса,

дата прибытия,

имя и фамилия,

Номер PESEL или документ, удостоверяющий личность (ID-карта или паспорт),

контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты),

адреса всех мест, где турист собираеться остановиться в Польше в течение первых 14 дней пребывания (например, отель, семейный дом, курорт),

информацию о справке, где указано или выздоровел путешественник или полностью вакцинирован, или есть ли у него отрицательный результат ПЦР на коронавирус SARS-Cov-2.

После заполнения Карты о расположении путешественника, человек получит подтверждение о заполнении eKLP на адрес электронной почты, указанный в форме. Ее можно распечатать или предъявить сотрудникам аэропорта на мобильном устройстве.



Родители или родственники могут заполнить одну форму, если собираются вместе в одно место.



Контекст



Карта месторасположения пассажира поможет ограничить быстрое распространение коронавируса, потому что, если на борту самолета находился зараженный человек, карта позволит быстро связаться с людьми, которые путешествовали вместе с ним.



Инспекция отметила, что в соответствии с рекомендациями ЕС по скоординированному подходу к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию Covid-19, информация о случаях Covid-19, обнаруженных после прибытия на территорию государства-члена, должна быть немедленно сообщена органам общественного здравоохранения страны, где человек находился в течение последних 14 дней.