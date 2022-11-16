Завтра суд объявит приговор по делу MH17

17:21 16 ноября Киев, Украина





17 ноября Окружной суд Гааги объявит наказание четырем обвиняемым по делу MH17: Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Игорю Гиркину (позывной "Стрелков"), Олегу Пулатову (позывной "Гюрза"), Леониду Харченко (позывной Крот). Дело MH17: Суд в Гааге объявит приговор 17 ноября17 ноября Окружной суд Гааги объявит наказание четырем обвиняемым по делу MH17: Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Игорю Гиркину (позывной "Стрелков"), Олегу Пулатову (позывной "Гюрза"), Леониду Харченко (позывной Крот).



Главная интрига в том, будет ли наказание пожизненным, как этого требовали прокуроры и раздастся ли четко тезис о том, что именно россия, с территории которой по версии следствия привезли "Бук", ответственна за сбитие Боинга.



Фактически на скамье подсудимых нет никого, формально — в суде представлен только Олег Пулатов. Его интересы защищают два нидерландских адвоката и россиянка. И сам Пулатов появлялся в видеообращениях в суд, которые записывали его адвокаты во время визитов в россию.



Где находятся Дубинский и Харченко точно неизвестно, говорят в Офисе генпрокурора. А Гиркин, по словам расследователя Bellingcat Христа Грозева, вербует русских добровольцев на войну в Украине и учит их. С начала судебного процесса он дал понять, что обвинение будет игнорировать.



Шесть лет расследования проводила Объединенная следственная группа из Украины, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Австралии. Еще 2,5 года продолжались суды. За это время цепочка событий, свидетельствующих о роли россии удалось установить достаточно точно. В ходе судебных слушаний в Схипхоле суд обращался именно к такой версии событий.



Кремль своей причастности к сбитию Боинга не признает, а Нидерланды обвиняет в нежелании сотрудничать.



Приговор суда четырем подозреваемым не станет точкой в этом процессе, он будет продолжаться пока не будут названы те, кто непосредственно запускал ракету из Бука и "заказывал" сбитие самолета. В Офисе генпрокурора говорят, что продолжают искать предполагаемых виновников.



Дело МН17 также будет частью более широкого процесса привлечения к ответственности российского руководства за войну в Украине.

"У нас есть другое производство по военно-политическому руководству, и офисом собираются неопровержимые доказательства для привлечения именно этих лиц к ответственности. и решение по делу МН17 является весомым вкладом в доказательство того, что именно россия совершает такие преступные действия в отношении Украины", — сказал прокурор Офиса генпрокурора Александр Банник.





Кроме того, дело МН17 является частью дела Украины и Нидерландов против россии в Европейском суде по правам человека. Последние судебные заседания по делу МН17 проходили уже на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.



17 ноября суд должен назначить и компенсации для семей – предварительно от 30 до 40 тыс. евро в зависимости от близости родственных связей.