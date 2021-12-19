Завод Tesla в Калифорнии стал очагом заражения сотен рабочих

08:45 14 Март Киев, Украина

Как стало известно, несмотря на действовавший уже карантин, Илон Маск возобновил работу производства под Сан-Франциско в мае прошлого года. Как итог – сотни сотрудников завода Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния заразились коронавирусом.

Об очаге распространения COVID-19 на новом производстве Tesla было известно практически сразу после его открытия. Однако изначально власти не публиковали точные цифры, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Сайт PlainSite, занимающийся раскрытием информации, получил документ, из которого следует, что в мае прошлого года сразу после открытия завода на нем выявили около десяти заболевших. Их число продолжало расти, в декабре количество инфицированных достигло 125 человек. Однако вводить карантин не стали.

Всего с мая по декабрь 2020 года на заводе было выявлено порядка 450 случаев инфицирования коронавирусом. На предприятии работает около 10 000 человек, отмечает The Washington Post.

В апреле, когда в Калифорнии и других американских штатах ввели санитарные ограничения в связи с пандемией, Маск подверг действия властей резкой критике.

Глава Tesla неоднократно выражал сомнение в опасности коронавирусной инфекции. В марте он назвал панику вокруг пандемии "тупостью", а в апреле сравнил введенный в США карантин с фашизмом и потребовал "вернуть людям их чертову свободу". Как передавало Buzzfeed News, своим подчиненным Маск говорил, что они с большей вероятностью умрут в авиакатастрофе, чем от коронавируса.