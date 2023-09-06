Зависимость Армении от россии была стратегической ошибкой - Пашинян

Как заявил 3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, россия отдаляется от Южного Кавказа из-за своего бездействия. Она не выполняет свои обязательства по контролю Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.
В связи с этим, Пашинян признал, что зависимость Армении от россии в области сохранности была стратегической ошибкой. Об этом сообщает издание Armeniatoday со ссылкой на La Repubblica.
По словам Пашиняна, этот пример должен показать, что в сфере безопасности зависимость или привязка к одному центру сами по себе являются стратегической ошибкой.
Ранее Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником россии в войне с Украиной.
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