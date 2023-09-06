Зависимость Армении от россии была стратегической ошибкой - Пашинян

08:38 03 сентября Киев, Украина

Как заявил 3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, россия отдаляется от Южного Кавказа из-за своего бездействия. Она не выполняет свои обязательства по контролю Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.

"Есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что россии больше здесь нет", - сказал армянский премьер-министр.

В связи с этим, Пашинян признал, что зависимость Армении от россии в области сохранности была стратегической ошибкой. Об этом сообщает издание Armeniatoday со ссылкой на La Repubblica.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, рф не смогла бы гарантировать потребность Армении в сфере безопасности", – заявил он.

По словам Пашиняна, этот пример должен показать, что в сфере безопасности зависимость или привязка к одному центру сами по себе являются стратегической ошибкой.

"И только после того, как мы постфактум попробовали горькие плоды этой ошибки, мы делаем весьма неопределенные попытки диверсифицировать нашу политику безопасности", - подчеркнул премьер.

Ранее Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником россии в войне с Украиной.