Завершено строительство первой в мире круговой развязки на дне океана

20:47 04 декабря Киев, Украина





Фареры – это архипелаг, состоящий из 18 островов. Все, кроме одного, являются обитаемыми, поэтому вопрос транспортного сообщения между ними является одним из главных в регионе. В 2002 году на Фарерах ввели в эксплуатацию первый подводный На Фарерских островах завершен основной этап строительства тоннеля Эстуройартуннлинн, с первой в мире круговой развязкой, автодорога на дне океана соединит два архипелага и сократит путь с 55 до 17 км.Фареры – это архипелаг, состоящий из 18 островов. Все, кроме одного, являются обитаемыми, поэтому вопрос транспортного сообщения между ними является одним из главных в регионе. В 2002 году на Фарерах ввели в эксплуатацию первый подводный тоннель длиной 4,9 км, соединяющий главный остров архипелага Стреймой с островом Вагар. Четыре года спустя на островах открыли второй подводный тоннель длиной 6,2 км между островами Эстурой и Бордой.

Строительство тоннеля Эстуройартуннлинн началось в 2017 году. Он свяжет Стреймой с двумя частями Эстуроя, разделенными небольшим заливом. Таким образом, тоннель будет состоять сразу из трех отдельных дорог. Они будут соединяться с помощью круговой развязки, которая находится на глубине более 180 м от уровня Атлантического океана.

В конце ноября 2020 года отделку развязки полностью закончили. Ее художественное оформление, состоящее из скульптур и голубого освещения, сделал фарерский художник Трондур Патурссон.



Общая протяженность Эстуройартуннлинна составляет 11,2 км – после введения в эксплуатацию он станет вторым по длине тоннелем в мире, проложенным под водой, после тоннеля Рыфаст в Норвегии.



Первоначально планировалось, что тоннель начнет работу в первые месяцы 2021 года. Теперь власти рассчитывают, что это произойдет с опережением срока – уже 19 декабря. Благодаря тоннелю путь жителей деревень на Эстурое до Торсхавна, главного города Фарерских островов, сократится с 55 до 17 км.