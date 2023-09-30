13:47 30 сентября Киев, Украина

Не секрет, что основное российское население живет крайне бедно. В то же время руководство страны в лице президента Владимира путина ни в чем не ограничивает свои расходы. Во сколько же обходится российскому налогоплательщику безбедное существование российского "самодержца"?

Как сообщили российские СМИ, содержание путина в ближайшие три года обойдется российским налогоплательщикам в 74,7 млрд рублей. Такую сумму на "функционирование" главы государства правительство россии заложило в проекте федерального бюджета на 2024-26 гг., который был внесен в Госдуму.

Из пояснительной записки к документу, размещенной на базе нижней палаты парламента, следует, что по сравнению с предыдущим 3-летним бюджетом расходы на путина увеличатся на 20%, или на 12,79 млрд рублей.

В 2024 году на "функционирование президента и его администрации" бюджет выделит 24,64 млрд рублей, в 2025-м - 24,65 млрд, в 2026-м - 25,74 млрд.

Расходы станут больше на 4,66 млрд рублей в 2024 году (+23%), на 4,055 млрд - в 2025-м (+19%) и на 4,087 млрд - в 2026-м (+19%).

Как пишут СМИ, ежегодно на содержание президента рф бюджет будет тратить на 26% больше, чем федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов" (18,9 млрд рублей); вдвое больше, чем на развитие кадрового потенциала IT-отрасли (12,6 млрд. рублей); почти в пять раз больше, чем на федеральный проект по развитию искусственного интеллекта (5,2 млрд рублей) и в 20 раз больше, чем на федпроект по обеспечению медицины квалифицированными кадрами (1,2 млрд рублей)

Отмечается, что рост расходов на президента станет рекордным среди всех ветвей власти.

Напомним, россия значительно увеличила планируемые расходы на оборону на 2023 год, удвоив их до более чем 100 млрд долларов. Это составляет треть всех государственных расходов страны на этот период.

Кроме того, по данным СМИ, с начала 2023 года секретные расходы бюджета рф составили 3 трлн рублей (37,5 млрд долларов). Таким образом, они составляли практически 26%.

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