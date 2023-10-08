Защиту Польши от агрессии рф обеспечат ее собственная армия и альянс с США

10:15 08 октября Киев, Украина

Польша – вторая, после Украины, военная цель путинской россии. Поэтому, даже доверяя стойкости украинских войск, польское правительство озабочено обеспечением государственной безопасности перед лицом агрессии рф.

Военная безопасность Польши зависит от ее собственной армии и альянса с Соединенными Штатами Америки. Об этом в субботу, 7 октября, заявил вице-премьер-министр и лидер правящей партии Ярослав Качинский, пишет Reuters.

"Первой основой является наша собственная сильная армия. Второй основой является альянс, конечно в рамках НАТО, но на самом деле с одной страной - Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая действительно может помочь", - сказал Качинский во время предвыборного митинга в городе Люблин.

Он подчеркнул, что для того, чтобы США хотели помочь Польше, страна должна быть способна защитить себя.

"Если это объединить, то наши оппоненты, вы знаете, кого я имею в виду - россияне - будут знать, что у нас есть мощные силы, чтобы защищаться. Тогда не будет войны, тогда мы действительно в безопасности", - подчеркнул политик.

Напомним, по словам главы военной разведки Великобритании генерал-лейтенанта Джима Гокенхалла, в этом году ни россия, ни Украина, скорее всего, не добьются значительных военных успехов.