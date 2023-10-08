Защиту Польши от агрессии рф обеспечат ее собственная армия и альянс с США

Польша – вторая, после Украины, военная цель путинской россии. Поэтому, даже доверяя стойкости украинских войск, польское правительство озабочено обеспечением государственной безопасности перед лицом агрессии рф.
Военная безопасность Польши зависит от ее собственной армии и альянса с Соединенными Штатами Америки. Об этом в субботу, 7 октября, заявил вице-премьер-министр и лидер правящей партии Ярослав Качинский, пишет Reuters.
Он подчеркнул, что для того, чтобы США хотели помочь Польше, страна должна быть способна защитить себя.
Напомним, по словам главы военной разведки Великобритании генерал-лейтенанта Джима Гокенхалла, в этом году ни россия, ни Украина, скорее всего, не добьются значительных военных успехов.
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