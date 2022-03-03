"Защита Союзного государства": спецслужбы Беларуси и РФ объединяются против Запада

Руководители спецслужб Беларуси и России обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения нацинтересов стран в условиях "агрессивной политики США и стран Запада" на российском и белорусском направлениях.
Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси, 3 июня.
Также на встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.
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