"Защита Союзного государства": спецслужбы Беларуси и РФ объединяются против Запада

16:47 03 Июнь Киев, Украина

Руководители спецслужб Беларуси и России обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения нацинтересов стран в условиях "агрессивной политики США и стран Запада" на российском и белорусском направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси, 3 июня.

"Служба внешней разведки Российской Федерации и Комитет государственной безопасности Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства", - говорится в сообщении.

Также на встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.