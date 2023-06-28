Защита от экстрадиции: Фирташ стал дипломатом от беларуси в Вене

09:44 28 июня Киев, Украина

Чтобы остаться и дальше жить в Австрии, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ получил от беларуси дипломатическую должность в Вене.
 
Об этом сообщает DW.

Как выяснили журналисты DW, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO. Это следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении редакции.

Как отмечается в тексте решения Высшего земельного суда Вены, Фирташ имеет статус советника постоянного представительства республики беларусь при международных организациях в Вене.

В документе более 30 страниц, где указаны аргументы в защиту Фирташа, благодаря которым он добился того, что после девяти лет судебной тяжбы по делу об экстрадиции бизнесмена в США рассмотрение дела будет начато заново.

Адвокаты Фирташа настаивают на том, что должность, которую он занял при UNIDO, предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.
 
Что известно об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США
В 2014 году американская прокуратура обвинила Дмитрия Фирташа во взяточничестве. С тех пор олигарх противодействует попыткам США добиться его экстрадиции из Австрии, где он живет больше времени.

США обвиняют Фирташа и еще пятерых человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллионов долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.

Ему выдвинули обвинения в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года. Впоследствии Фирташа уволили под залог в 136 миллионов долларов.

Высший земельный суд Вены в своем решении от 14 июня обязал суд первой инстанции при повторном рассмотрении определить, подпадает ли он статусу дипломата.

Если ответ будет положительным, Фирташ сможет избежать экстрадиции в США, где он обвиняется в коррупции и отмывании средств, указывает DW. Так он сможет спокойно передвигаться по двум странам.