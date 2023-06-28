Защита от экстрадиции: Фирташ стал дипломатом от беларуси в Вене

09:44 28 июня Киев, Украина

Чтобы остаться и дальше жить в Австрии, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ получил от беларуси дипломатическую должность в Вене.





Как выяснили журналисты DW, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO. Это следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении редакции.



Как отмечается в тексте решения Высшего земельного суда Вены, Фирташ имеет статус советника постоянного представительства республики



В документе более 30 страниц, где указаны аргументы в защиту Фирташа, благодаря которым он добился того, что после девяти лет судебной тяжбы по делу об экстрадиции бизнесмена в США рассмотрение дела будет начато заново.



Адвокаты Фирташа настаивают на том, что должность, которую он занял при UNIDO, предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщает DW.Как выяснили журналисты DW, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO. Это следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении редакции.Как отмечается в тексте решения Высшего земельного суда Вены, Фирташ имеет статус советника постоянного представительства республики беларусь при международных организациях в Вене.В документе более 30 страниц, где указаны аргументы в защиту Фирташа, благодаря которым он добился того, что после девяти лет судебной тяжбы по делу об экстрадиции бизнесмена в США рассмотрение дела будет начато заново.Адвокаты Фирташа настаивают на том, что должность, которую он занял при UNIDO, предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.

Что известно об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

В 2014 году американская прокуратура обвинила Дмитрия Фирташа во взяточничестве. С тех пор олигарх противодействует попыткам США добиться его экстрадиции из Австрии, где он живет больше времени.



США обвиняют Фирташа и еще пятерых человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллионов долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.



Ему выдвинули обвинения в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года. Впоследствии Фирташа уволили под залог в 136 миллионов долларов.



Высший земельный суд Вены в своем решении от 14 июня обязал суд первой инстанции при повторном рассмотрении определить, подпадает ли он статусу дипломата.



Если ответ будет положительным, Фирташ сможет избежать экстрадиции в США, где он обвиняется в коррупции и отмывании средств, указывает DW. Так он сможет спокойно передвигаться по двум странам.