Зарубежные СМИ подозревают израильскую программу Pegasus во всемирной слежке

Израильская компания NSO Group является автором и разработчиком уникальной программы Pegasus, которую по всему миру использовали для взлома смартфонов журналистов, активистов и руководителей разных рангов.

Об этом пишут журналисты Washington Post и других изданий в совместном расследовании.

Доступ к инструментарию такого уровня имеют только государства.



Израильская программа Pegasus, продаваемая некоторым правительствам и национальным правоохранительным органам, может взламывать мобильные телефоны по ссылке и тайно записывать электронные письма, звонки и текстовые сообщения. В некоторых случаях шпионское ПО может активироваться, даже если жертва не нажимает на ссылку, выяснили журналисты.



Среди выводов, к которому пришли расследователи — то, что шпионское ПО как минимум успешно использовалось для взлома смартфонов как жены, так и невесты убитого саудовского обозревателя Джамаля Хашогги. Общее же количество номеров телефонов, которые, по словам консорциума, могут быть объектами наблюдения со стороны правительств с помощью Pegasus, составляет около 50 000 номеров.



Журналистов из них меньшинство, однако в списке есть номера сотрудников CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde во Франции, Financial Times и даже Al Jazeera в Катаре. Помимо этого, в списке нашли номера 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 политиков.



В Венгрии съем данных с телефона независимого журналиста четко коррелировал с его запросами в правительственные органы, говорится в расследовании. А в Азербайджане личные данные, предположительно полученные через Pegasus, публиковались онлайн.



Программа Pegasus не первый раз оказывается замешана в шпионском скандале. В 2020 году журналисты телеканала Al Jazeera предъявили доказательства того, что они стали жертвами кибершпионажа. Согласно отчету Citizen Lab, хакеры использовали троянскую программу Kismet минимум против 37 журналистов издания. После попадания в мобильное устройство она загружала Pegasus. Это превращало пользователя смартфона или айфона в объект полномасштабной слежки — Pegasus получал доступ ко всей информации, хранящейся на мобильном устройстве, определял местоположение ее владельца, записывал разговоры и даже вел втайне фото- и видеосъемку.

До этого в 2017 году в использовании Pegasus для слежки свое правительство обвинили и мексиканские журналисты.