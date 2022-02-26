Запущенная Россией ракета Союз вывела на орбиту еще 36 спутников связи OneWeb

09:28 29 Май Киев, Украина

Из вечернего сообщения агентства Роскосмос от 28 мая, стало известно, что в России на космодроме Восточный в Амурской области был проведен удачный пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 36 спутниками связи британской компании OneWeb.

Первоначально пуск был запланирован на четверг, однако незадолго до старта его решили перенести на сутки из-за неполадок с электрооборудованием.

Через три с половиной часа стало известно, что все спутники вышли на орбиту.

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока Фрегат и выведены на целевые орбиты", – говорится в сообщении.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 218 единиц.

Этот пуск стал третьим на космодроме Восточный в нынешнем году. Предыдущий прошел 26 апреля – ракета Союз-2.1б вывела на орбиту 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 182 единиц.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Роскосмос планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами. На орбите насчитывается уже около сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

Всего OneWeb планирует запустить на орбиту 1980 спутников, из них около 900 аппаратов первого поколения и около тысячи спутников второго поколения.