Запрет на въезд автомобилей рф: Финляндия ужесточает контроль на границе

Финляндия ввела круглосуточные проверки на границе с Норвегией с целью предотвратить въезд российских автомобилей на свою территорию.
Об этом сообщает EurActiv.
Финские и норвежские таможенники подтвердили, что были мобилизованы дополнительные ресурсы для предотвращения пересечения границы автомобилями с российской регистрацией.
Этот шаг был предпринят в связи с тем, что северный финский город Няатаме стал известным пунктом въезда в Финляндию для россиян, путешествующих через северо-восток Норвегии.
Несмотря на усилия Европейского союза в контроле за въездом автомобилей с российской регистрацией, некоторые из них продолжают въезжать на территорию ЕС через самый северный пограничный пункт пропуска в Европе - Сторскогу. Оттуда российские автомобили могут направляться в Финляндию.
Финляндия имеет шесть пунктов пересечения границы с Норвегией на севере, среди которых крупнейший - Нейден (Няатяме). Ранее таможенники действовали только днем, а вечером и ночью проводились выборочные проверки. Теперь граница охраняется круглосуточно.
Стоит отметить, что Норвегия, не являясь членом Европейского союза, придерживается санкций против российской федерации.
Об этом сообщает EurActiv.
Финские и норвежские таможенники подтвердили, что были мобилизованы дополнительные ресурсы для предотвращения пересечения границы автомобилями с российской регистрацией.
Этот шаг был предпринят в связи с тем, что северный финский город Няатаме стал известным пунктом въезда в Финляндию для россиян, путешествующих через северо-восток Норвегии.
Несмотря на усилия Европейского союза в контроле за въездом автомобилей с российской регистрацией, некоторые из них продолжают въезжать на территорию ЕС через самый северный пограничный пункт пропуска в Европе - Сторскогу. Оттуда российские автомобили могут направляться в Финляндию.
Финляндия имеет шесть пунктов пересечения границы с Норвегией на севере, среди которых крупнейший - Нейден (Няатяме). Ранее таможенники действовали только днем, а вечером и ночью проводились выборочные проверки. Теперь граница охраняется круглосуточно.
Стоит отметить, что Норвегия, не являясь членом Европейского союза, придерживается санкций против российской федерации.
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