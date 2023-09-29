Запрет на въезд автомобилей рф: Финляндия ужесточает контроль на границе

11:25 29 сентября Киев, Украина

Финляндия ввела круглосуточные проверки на границе с Норвегией с целью предотвратить въезд российских автомобилей на свою территорию.

Об этом сообщает EurActiv.

Финские и норвежские таможенники подтвердили, что были мобилизованы дополнительные ресурсы для предотвращения пересечения границы автомобилями с российской регистрацией.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что северный финский город Няатаме стал известным пунктом въезда в Финляндию для россиян, путешествующих через северо-восток Норвегии.

Несмотря на усилия Европейского союза в контроле за въездом автомобилей с российской регистрацией, некоторые из них продолжают въезжать на территорию ЕС через самый северный пограничный пункт пропуска в Европе - Сторскогу. Оттуда российские автомобили могут направляться в Финляндию.

Финляндия имеет шесть пунктов пересечения границы с Норвегией на севере, среди которых крупнейший - Нейден (Няатяме). Ранее таможенники действовали только днем, а вечером и ночью проводились выборочные проверки. Теперь граница охраняется круглосуточно.

Стоит отметить, что Норвегия, не являясь членом Европейского союза, придерживается санкций против российской федерации.